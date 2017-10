FOLS-president, Marcellino Nerkust





FOLS-president, Marcellino Nerkust, zegt in gesprek met Starnieuws dat de gepensioneerden hun bijdrage geleverd hebben. Daarom heeft de FOLS aan de regering gevraagd om de kwaliteit van deze groep ook te waarborgen. De gepensioneerden worden ook geconfronteerd met de achteruitgang in koopkracht.Met het publiceren van het Staatsbesluit in het Staatsblad, met daarin de aangescherpte bepalingen over het herwaarderingsprogramma voor onderwijsgevenden, is de uitvoering van het programma een feit. "Wat echter blijkt, is dat de financiële paragraaf alleen van toepassing is op onderwijsgevenden in actieve dienst," schrijft de FOLS aan Adhin. Nerkust rekent er op dat de regering serieus naar deze groep kijkt.