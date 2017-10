Districtscommissaris Armand Jurel tijdens een evaluatiebijeenkomst met veiligheidsactoren. (Foto's: BIC-Para)





Volgens de politie van Para zijn de rijbewijzen ingevorderd vanwege hardrijden en rijden onder invloed van alcohol. De politie is, binnen wet en regelgeving, hard opgetreden tegen ordeverstoorders op verschillende recreatieoorden. Bij verschillende recreatieoorden braken regelmatig vechtpartijen uit, vond ernstige verstoring van de openbare orde plaats en waren er meldingen van misdrijven.Politieagenten werden beledigd en geïntimideerd, omdat ze vaak slechts met twee tot drie personen uitrukken, zegt het Burgerinformatie Centrum Para (BIC-Para).De politie moest vaker surveilleren op alle primaire- en aanvoerwegen. Op strategische posten heeft de politie in samenwerking met het Nationaal Leger (NL) ook controlewerkzaamheden moeten uitvoeren.Naast de ondersteuning van NL is er een interventie eenheid ingesteld die in de nabije omgeving van de oorden postvatte, om op afroep ter plekke te zijn en op te treden tegen ernstige ordeverstoorders.De brandweer, politie, het Bureau voor Openbare Gezondheidszorg (BOG), het Nationaal Leger, de Belastingdienst, de Maritieme Autoriteit Suriname en de Bestuursdienst hebben in de afgelopen vakantieperiode hun bijstand verleend bij het handhaven van de algehele veiligheid, zegt het BIC.