Waarnemend president Ashwin Adhin





Adhin wil van Valies meer informatie over wat door de BVL/ALS aangemerkt wordt als "schending van vakverenigingsvrijheden en maatregelen die volgens BVL/ALS door het Ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur in dit kader teruggedraaid zou moeten worden."Valies had in een schrijven d.d. 5 oktober, deze zaken aangehaald. Adhin zegt in de uitnodiging aan Valies niet bekend te zijn met door Valies aangehaalde schendingen door de regering. Hij vraagt van Valies onder meer een overzicht met alle schendingen afzonderlijk beschreven. Valies moet ook aangeven op welke nationale wetgeving en /of internationaal verdrag, met name de ILO conventie, de schendingen zijn gebaseerd.