ECD heeft haar reguliere controlewerkzaamheden opgevoerd en zal in de komende periode de controle verder verhogen en verscherpen. In de afgelopen dagen is er controle uitgeoefend in de buurten Ramgoelamweg, Toekomstweg en Abra Broki.Uit de onderzoeksresultaten blijkt ook dat minder gevallen van prijsopdrijving zijn. Bij enkele winkeliers waren er geen prijsaanduidingen, maar die konden ter plekke worden gecorrigeerd, meldt het ministerie.