De Israëlische premier Benjamin Netanyahu heeft de Amerikaanse beslissing "dapper en moreel" genoemd in een verklaring. De terugtrekking van de VS treedt eind december 2018 in werking. Tot dan blijft de VS een volwaardig lid van de Unesco. Premier Netanyahu heeft zijn minister van Buitenlandse Zaken opgedragen om te beginnen met de voorbereiding voor de terugtrekking van Israël uit de wereldcultuurorganisatie.Naast het beschuldigen van Unesco van vooroordeel, heeft het Amerikaanse staatsdepartement ook laten weten dat het bezorgd was over de toenemende financiële achterstanden bij het agentschap. Washington zegt dat de Unesco moet worden hervormd.Het agentschap staat bekend om het aanwijzen van werelderfgoed gebieden zoals de Palmyra van Syrië en de Amerikaanse Grand Canyon. Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken zegt dat het een waarnemingsmissie zal plaatsen in de Unesco om zijn vertegenwoordiger te vervangen.Het hoofd van de Unesco, Irina Bokova, zegt dat de terugtrekking een kwestie is van "diepgaande spijt". De terugtrekking van de Amerikaanse vertegenwoordiging is een verlies voor de "VN-familie" en voor multilateralisme, voegt Bokova eraan toe.Het besluit van de VS en Israël volgt op een reeks van Unesco beslissingen die door deze landen zijn bekritiseerd. Vorig jaar nog heeft Israël zijn samenwerking met de Unesco opgeschort nadat het agentschap een controversiële resolutie had gemaakt waarin er geen melding werd gemaakt van Joodse betrekkingen tot een heilige plaats in Jeruzalem. In de resolutie werden de activiteiten van Israël op de heilige plaatsen in Jerusalem en op de Westelijke Jordaanoever bekritiseerd.Eerder dit jaar heeft premier Netanyahu de Unesco ook veroordeeld nadat zij de Oude Stad Hebron op de Westelijke Jordaanoever tot een Palestijnse Werelderfgoed had verklaard. Hij beschuldigde de Unesco van het negeren de eeuwenoude relatie van het Judaïsme met de stad, waaronder de crypt waar zijn matriarchen en patriarchen zijn begraven.In 2011 heeft de VS zijn budgetbijdrage aan de Unesco geannuleerd in protest tegen het besluit van de organisatie om volledige lidmaatschap te geven aan de Palestijnen. De terugtrekking van de VS wordt ook gemotiveerd door een verlangen om geld te besparen, meldde het Foreign Policy magazine. De achterstallige jaarlijkse bijdrage van meer dan US$ 80 miljoen per jaar is intussen opgelopen tot meer dan US$ 500 miljoen, schrijft het magazine.De Amerikaanse president, Donald Trump, heeft kritiek geleverd op wat hij ziet als een onevenredige bijdrage van de VS aan de VN-instellingen. De VS financiert 22% van het VN-budget en 28% van de VN-vredeshandhaving. De VS is een van de oprichters van de Unesco. In 1984 trok de regering van president Reagan zich al terug uit de organisatie. Zij beschuldigde de Unesco van corruptie en een ideologische vooroordeel tegenover de toenmalige Sovjet Unie. In 2002 trad de VS opnieuw toe tot de wereldcultuurorganisatie.Unesco is in het proces om een nieuwe leider te kiezen. De voormalige ministers van Qatar Hamad bin Abdulaziz al-Kawari en de Franse Audrey Azoulay zijn in een nek-aan-nek race om Bokova te vervangen.