Schreuders is in het openbaar beschuldigd van pedofilie, moord, fraude, oplichting en valse diploma's. Om te voorkomen dat de zaak in de doofpot beland, is hij rechtszaken begonnen tegen mensen die beledigende uitlatingen hebben gedaan. Scheuders voelt zich aangetast in zijn goede naam en eer.De docent eist rectificatie van de minister over uitlatingen die niet op waarheid zouden berusten. Ook in De Nationale Assemblee zijn over deze kwestie uitspraken gedaan door Doekhie, in het bijzijn van de minister. Schreuders zegt in een persbericht dat de berichten met alle beledigingen nog steeds op Internet circuleren, terwijl de mensen die de uitspraken gedaan hebben, blijkbaar ervan uitgaan dat de zaak in de doofpot zal verdwijnen. Daarom heeft hij in overleg met zijn advocaat besloten een aantal rechtszaken te starten."Wij menen hiermee recht te doen aan datgene wat uitdrukkelijk in de grondwet van de Republiek Suriname is verankerd en dat is kort gezegd het in vrede en vrijheid kunnen leven zonder last te hebben van bedreigingen van wie dan ook. Op die principes is de Staat Suriname gegrond en die zullen door alle personen binnen de landsgrenzen met respect voor de medeburgers en -ingezetenen worden nageleefd. Eenieder van ons kan anders zomaar plotseling met een soortgelijke valse aantijgingen in het openbaar worden geconfronteerd," stelt Schreuders."Al deze mensen moeten nu maar eens ten overstaan en dus in het openbaar verklaren hoe zij aan al deze wijsheden komen en wat hun diepere bedoelingen van het verspreiden van deze geruchten is geweest," stelt Schreuders.