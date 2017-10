Onder het motto ‘Wan spoiti no sari’ wordt de campagne gefaseerd uitgevoerd. Op 15 september kregen de werkers hun eerste vaccinatie. De campagne is in gang gezet, naar aanleiding van de bevindingen van het onderzoek naar risicofactoren die afleggers bij het uitoefenen van hun functie lopen.De Federatie van Afleggers in Suriname, heeft gemeend de uitkomsten van dit onderzoek te benutten door in samenwerking met het BOG en het ministerie van Binnenlandse zaken een voorlichtings- en vaccinatieprogramma op te zetten.Het Bureau Openbare Gezondheidszorg is belast zijn met de vaccinatie en de Federatie van Afleggers in Suriname treedt op in de rol van facilitator.