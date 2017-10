Logo in verband met verjaardag NDP-voorzitter Desi Bouterse





De NDP-jongeren zijn vandaag begonnen met het verstrekken van voedingsmiddelen aan tehuizen in verschillende districten. Zij doen dit, in verband met de verjaardag van partijvoorzitter Desire Bouterse. Zij willen met donaties aan meer dan 75 bejaarden-, kinder- en opvangtehuizen, deze in de gelegenheid stellen te delen in de feestvreugde, door hen te voorzien van de middelen voor het bereiden van een feestmaal op deze dag.Verschillende tehuizen hebben in de loop van het jaar aanvragen gedaan voor ondersteuning, variërend van voedingsmiddelen tot onderhoudsspullen. Er zullen onder andere ook, bedden, matrassen, gasfornuizen en rice cookers, worden gedoneerd aan de instellingen.De jongeren hebben, in de geest van Bouterse, die het hart heeft op de juiste plek en samendoen en denken altijd propageert, ondernemers benaderd die dit feestproject samen willen uitvoeren. Dit schrijven de jongeren in een persbericht. Zij hebben voor dit feestelijke project een logo ontworpen als herkenningsteken. Het gaat niet gewoon om de geboortedag van de voorzitter, maar om de geboortedag van iemand die gevoel heeft voor mensen die het niet zo breed hebben, geven zij aan.