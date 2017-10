Rewin Hardwarsing (21) is de werknemer die dodelijk is geraakt door een omgevallen boom in het district Para. De politie van Paranam kreeg dinsdag telefonische de melding van een geval waarbij een omgevallen boom een arbeider dodelijk zou hebben geraakt. De mannen zouden middels een skidder bezig zijn geweest om houtblokken te verplaatsen.Volgens verklaring van de vader van het slachtoffer zou daarbij een partij houtblokken een boomstam hebben geramd. De boom viel om en kwam op het hoofd van zijn zoon terecht, die tevens als arbeider functioneerde. Het slachtoffer overleed ter plaatse.Het ontzielde lichaam is na afstemming met het Openbaar Ministerie voor obductie in beslag genomen.