Ook over de brug bij Witagron mag er tot nader order geen verkeer met een gewicht boven de zes ton.





Districtscommissaris Theresia Cirino heeft daarop de brug direct gesloten om te voorkomen dat de brug verder instort. De oorzaak van de instorting is een overbeladen truck met houtblokken. Sinds gisteren is het niet mogelijk om over de brug over de Falawatrakreek te rijden.Deskundigen van het ministerie van Openbare Werken, Transport en Communicatie zullen morgen alle bruggen die voorkomen in het gebied tussen Tibiti en Kabalebo inspecteren. Overbeladen trucks met houtblokken zijn kommer en kwel voor de infrastructuur in het gebied. Het gebrek aan controle maakt dat de houttrucks van s morgens vroeg tot s avonds laat vrij spel hebben op de wegstrekking naar Apoera.