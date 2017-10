Er was een algemene opsporing, aanhouding en voorgeleiding van Arnolda A. gelast. In deze zaak is een andere vrouw ook aangehouden.Een benadeelde had in 2016 aangifte gedaan dat een groot stuk land van haar was verkocht door een valse identiteitskaart. Het onderzoek van de politie leidde toen naar deze twee verdachte vrouwen.Het is Arnolda gelukt om zich geruime tijd in het binnenland van Suriname schuil te houden. Na uitgewerkte informatie heeft de politie haar en haar partner in het dorp Kapasikele aangehouden en overgebracht naar Paramaribo. Na verhoor is de partner van Arnolda heengezonden.