Er was veel opwinding in de straten in Panama nadat het land zich voor het eerst had gekwalificeerd voor het WK voetbal. (Foto: Reuters)





Op Twitter zei Juan Carlos Varela: "De stem van de mensen is gehoord ... Morgen (woensdag) zal een nationale feestdag zijn." De president zei dat publieke en particuliere werknemers vandaag vrij kunnen nemen en ook dat de scholen gesloten zullen zijn.In een reeks van opgewonden tweets, deelt hij een foto van zichzelf waarin hij het besluit tekent en voegt eraan toe "Je verdient het". Het feest in Panama is de hele nacht doorgegaan.Panama heeft sinds 1978 geprobeerd zich te kwalificeren het wereldkampioenschap voetbal, maar tot gisteren was het niet gelukt. Het land zal volgend jaar juni deelnemen aan het WK voetbal in Rusland.Het is de Verenigde Staten (VS) die in dezelfde kwalificerende groep voor de regio Noord- en Midden-Amerika was, niet gelukt zich te plaatsen. Ze verloren hun beslissingswedstrijd tegen Trinidad en Tobago. De VS zal sinds 1986 voor het eerst niet op het WK voetbal zijn. Mexico en Costa Rica hebben hun ticket voor Rusland ook al beet. Voor Honduras moet nog de wedstrijd tegen Australië de beslissing brengen.Behalve Panama, debuteert ook Ijsland volgend jaar op het WK voetbal. Van de 32 landen hebben zich al 23 geplaatst. Rusland is als gastland rechtstreeks geplaatst. Op het Afrikaanse continent waar de kwalificatiewedstrijden nog aan de gang zijn, hebben Nigeria en Egypte zich al geplaatst.Uit Zuid-Amerika zullen Brazilië, Uruguay, Argentinië en Colombia zeker van de partij zijn in Rusland. Argentinië wist zich gisteravond op de valreep te verzekeren van een WK-ticket door te winnen van Ecuador. Uit Azië hebben Iran, Japan, Zuid-Korea en Saudi-Arabië zich verzekerd van een plaats. Mexico, Costa Rica en Panama zijn de landen die de regio Noord- en Centraal-Amerika en het Caribisch Gebied zeker zullen vertegenwoordigen in Rusland.Uit Europa zullen Duitsland, Engeland, België, Spanje, Polen, IJsland, Servië, Frankrijk en Portugal meedoen aan het WK voetbal in Rusland. Nederland zal er volgend jaar niet bij zijn. Het team van Dick Advocaat stond gisteren voor de zware taak om met 7-0 van Zweden te winnen, het werd 2-0 voor Oranje.De negen laatste plaatsen zullen in november worden beslist. Vier teams zullen moeten komen uit de Europese beslissingswedstrijden. Uit de beslissingswedstrijden tussen Peru-Nieuw-Zeeland en Australië-Honduras, zullen de twee winnaars zich verzekeren van een WK-ticket. De laatste drie landen voor het WK 2018 zullen bekend zijn na afloop van de laatste speeldag in de Afrikaanse kwalificatiezone. Het WK voetbal in Rusland wordt gehouden van 14 juni tot en met 15 juli 2018.