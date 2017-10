De gevangenisopstand in de Cadereyta-gevangenis nabij Monterrey hebben het leven gekost van dertien mensen. (Beeld: BBC)





Acht anderen zijn ernstig gewond geraakt bij de rel in de Cadereyta-gevangenis. De lokale media meldt dat 250 gedetineerden hebben gevochten met de veiligheidsambtenaren. Een woordvoerder van het staatsbestuur zei dat dodelijke kracht is gebruikt om de volledige controle over de faciliteit te herwinnen.De opstand is de laatste in een reeks bloedige botsingen in de gevangenissen van Mexico, die vaak worden gedomineerd door drugsbendes. Ook buiten de gevangenismuren nabij Monterrey steeg de spanning toen vrienden en familieleden van de gevangenen in botsing kwamen met de politie. Velen wachtten vol angst op nieuws en sloegen op de bestelwagens die de locatie verlieten met de gewonden.Volgens de autoriteiten was het eerste gevecht - naar verluidt tussen rivaliserende bendes - dinsdagochtend afgebroken, maar is het geweld later opnieuw uitgebroken toen de gevangenen brand stichtten. Er was zwarte rook te zien boven de gevangenis, terwijl helikopters probeerden de vlammen te doven. Een gedetineerde is in de eerste vlammen omgekomen.Aldo Fasci, een regeringswoordvoerder voor Nuevo Leon, heeft verslaggevers verteld dat de gevangenen drie bewakers hadden gegijzeld en dat veiligheidstroepen werden aangerukt nadat bemiddelingspogingen waren mislukt. In 2016 kwamen bij een oproer in de Topo Chico-gevangenis, in dezelfde deelstaat, 49 mensen om het leven.