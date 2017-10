De politie Public Relations bevestigt vandaag dat een 28-jarige vrouw van Braziliaanse komaf zaterdag het leven heeft gelaten, enige uren na een beroving te Cabana, in het district Sipaliwini.Vijf criminelen hebben zaterdagmiddag rond 15.00 uur te Cabana een roofoverval gepleegd waarbij er ongeveer 40 mensen beroofd zijn geworden van goud en andere bezittingen. De rovers hebben niemand in de kampen ontzien. Vermoedelijk hebben de rovers ongeveer een kilogram goud buitgemaakt.De vrouw die lag te slapen, werd gewekt door de rovers om ook haar bezittingen af te staan. Na het vertrek van de rovers bleef de vrouw aanhoudend aangeven dat zij zich onwel voelde. Zij overleed enkele uren later.De criminelen hebben drie van de slachtoffers gegijzeld en zijn met deze vertrokken richting Gunsi. Te Gunsi aangekomen werden de slachtoffers vrijgelaten en konden terug rijden naar hun werkplek. De rovers hebben ook enkele jachtgeweren weggenomen.Vier goudkampen zijn door de criminelen aangevallen. Ooggetuigen beweren dat deze rovers naar Paramaribo zijn uitgeweken. De recherche van regio Midden onderzoekt deze zaak verder. Het lijk van de overleden vrouw is na afstemming met het Openbaar Ministerie in beslag genomen voor obductie