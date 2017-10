Een man, werkzaam bij een houtbedrijf, is vanmiddag omgekomen in het Mapane-gebied tijdens werkzaamheden.Starnieuws verneemt dat tijdens het laden van houtblokken, een van de stammen tegen een boom aankwam. De boom is terechtgekomen op een van de werknemers, die dodelijk werd geraakt.De politie heeft de zaak in onderzoek. Het ontzielde lichaam van het slachtoffer is voor obductie in beslag genomen.