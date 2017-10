Omslag weekbundel uitgebracht door Ingrid Hill-Peerwijk.





Elke weekgroet bevat woorden vanuit het geloof en zijn tot troost, steun, geloofsopbouw en ze kunnen aanzetten tot evangeliseren. In deze tijd waarin de wereld verkeert, is het nodig een houvast en een teken van hoop te hebben. Wanneer alles om je heen negatieve energie uitstoot, is het goed positieve energie ergens vandaan te halen. Deze bundel biedt die hoop en die positieve energie, zegt Hill-Peerwijk.Door elke week een bemoediging te lezen, maken de lezers alvast een positieve start en gaan zij de vele uitdagingen vol vertrouwen tegemoet. De teksten zijn tijdloos en niet gebonden aan een bepaalde datum of jaar en ze zijn voor eenieder bestemd, geschreven vanuit een Bijbelse achtergrond.