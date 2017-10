Een deel van de brug over de Falawatrakreek is ingestort. (Foto's: Bestuursressort Kabalebo)





De dc heeft de brug per direct gesloten vanwege verder stortingsgevaar. Het is niet mogelijk om over de brug te rijden. Deskundigen van het ministerie van Openbare Werken, Transport en Communicatie zijn onderweg naar West Suriname.Er hebben zich geen persoonlijke ongelukken voorgedaan.