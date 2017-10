Waarnemend korpschef, commissaris Antonio Chin (r) neemt formeel afscheid van hoofdinspecteur van politie Harry van Alphen. (Foto: KPS)





Na ruim zes jaren vertrekt de Nederlandse politie attaché, hoofdinspecteur van politie Harry van Alphen, uit Suriname. Zijn opvolger is Dennis van den Berg.Van Alphen heeft zich in zijn periode actief ingezet om de politie samenwerking meer inhoud te helpen geven. “Harry heeft zich actief ingezet voor capaciteitsversterking van het Korps Politie Suriname (KPS) en heeft een onmiskenbare bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van het rechtshulpverkeer,” memoreerde waarnemend korpschef, commissaris Antonio Chin.Op zijn beurt zei Van Alphen dat hij ingenomen is met de prestaties van het korps in de afgelopen periode, ondanks de beperkte middelen. Het KPS heeft gisteren, maandag 9 oktober, officieel afscheid genomen van Van Alphen.