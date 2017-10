“Leef, ervaar, denk en werk met ons mee”. Dat is de boodschap die de Algemene Bevrijdings- en Ontwikkelings Partij (ABOP), vandaag 10 oktober bij de herdenking van de Dag der Marrons, mee geeft aan de Surinaamse gemeenschap.Driehonderd jaar geleden begon de West Indische Compagnie met de immorele handel van Afrikaanse mensen naar de Amerika’s om haar suikerplantages te bemannen. Niet lang na aankomst begonnen onze voorouders met het verlaten van deze plantages. Zij hadden waarschijnlijk snel door dat meer Afrikanen op de plantages aanwezig waren dan plantage-eigenaars en opzichters. Het bleef echter niet bij het verlaten van plantages, want Afrikaanse broeders en zusters moesten verlost worden. Velen verwierven wapens en vielen de plantages aan.Rond 1765 werd duidelijk dat ten oosten van de plantages in het Cotticagebied een kleine marrongemeenschap was ontstaan van ongeveer vierhonderd personen. Dit was reden voor het koloniaal bewind om de Boni-marrons systematisch te gaan vervolgen. In 1791 was het aantal Surinaamse Afrikanen in slavernij gegroeid naar 53.000.Voor het weglopen, diefstal of rebellie was de straf: neus en oren afgesneden, Achillespees gesneden, been afgesneden, op een vleeskak door de ribben gehangen, over het lichaam gemarteld met brandende tang of levend verbrand worden.Het leven van de marrons is anno 2017 vele malen verbeterd. Desondanks zijn er vele problemen die de Marron gemeenschap teisteren. Een Surinamer die in de binnenlanden geboren wordt, heeft niet dezelfde mogelijkheid tot educatieve ontplooiing, als een Surinamer die in de stad geboren wordt. Dorpsgemeenschappen leven in het donker en ontberen stromend water, maar vooral geneeskundige hulp. Wordt je ziek in het binnenland staat een lange, pijnlijke en dure route naar de enige EHBO van ons land jou te wachten.Het is daarom de opdracht aan de totale marrongemeenschap, te strijden tegen de systematische onderdrukking en te werken aan de gelijkwaardigheidspositie binnen de samenleving. Vooruitgang betekent dat wij aan de gezamenlijke ontwikkeling van deze natie werken. Behalve de diverse gerechten, cultuur, leefgewoonten gebruiken en strijdvaardigheid, hebben marrons veel van hun rijke geschiedenis te delen met onze Surinaamse gemeenschap.Zoals wij in Suriname, gezien het verslechterde sociaaleconomisch leven, ervoor staan zal het niet over een leien dakje gaan. Elke kleine stap richting oplossing wordt gewaardeerd. De ABOP zal, in welke positie zij ook inneemt binnen de samenleving, samen met de marron broeders en zusters, alsook de totale Surinaamse samenleving, meehelpen de nodige ontwikkelingen te realiseren.Een bezinningsvolle en bovenal een fijne Marrondag toegewenst.