Een oliepomp in Bakersfield, California. (Foto: Reuters)





Saudi-Arabië heeft de toewijzingen van november met 560.000 vaten per dag verminderd, precies zoals hij had afgesproken binnen het Opec-productieverminderings- akkoord. In de Verenigde Staten hebben sommige oliebedrijven hun productie gestaakt als gevolg van orkaan Nate. De olieprijs krijgt daardoor een extra stimulans."De prijzen zijn gestimuleerd doordat Saudi-Arabië van plan is om in november zijn oliezendingen naar klanten te verlagen," zegt Carsten Fritsch, analist bij de Commerzbank in Frankfurt. Brent Ruwe LCOc1, de internationale ijkprijs, is 32 dollarcent gestegen tot US$ 56,11 per vat. Amerikaanse ruwe olie maakt een sprong van 29 dollarcent tot US$ 49,87 per vat.De organisatie van de Olie exporterende landen (Opec), Rusland en andere niet-Opec leden snijden de export met ongeveer 1,8 miljoen vaten per dag tot volgend jaar maart om zich te ontdoen van een overvloed op de markt dat de prijs doet kelderen. OPEC is zelfverzekerder dat de markt snel weer in evenwicht komt, gesteund door de bezuiniging en door de sterker dan verwachte groei van de wereldwijde vraag.De algemene ruwe olievoorraden zijn nog steeds hoog en moet de Opec haar productieverminderingen voortzetten, zegt chief executive van het handelsbedrijf Gunvor, Torbjorn Tornqvist. Een kortstondige prijsondersteuning komt uit de Verenigde Staten waar 85% van de Amerikaanse olieproductie in de Golf van Mexico is opgeschort door orkaan Nate. Volgens officiële cijfers gaat het om 1,49 miljoen vaten per dag.Opec heeft dit jaar sterke loyaliteit gehad bij haar productieverminderingsakkoord. De organisatie overweegt om het akkoord te verlengen nadat het in maart 2018 is verstreken. Sommige analisten zijn bezorgd dat een prijsherstel de producenten ertoe zou kunnen verleiden om de kranen weer te openen.Maar analisten bij JP Morgan hebben gezegd dit geen noemenswaardig probleem vormt. "De zorgen over het vervagen van de invulling van het Opec-akkoord in het vierde kwartaal, lijken nu ongegrond te zijn." De bank vervolgt: “ de sterkere dan veronderstelde economische groei, biedt het potentieel voor continuering van strakke marktomstandigheden als de Opec de huidige overeenkomst voor nog eens negen maanden verlengt.”