Lorenzo C. (29) is aangehouden voor inbraak. Hij is door de mand gevallen, omdat zijn rood ondergoed te zien was op de camerabeelden.De verdachte heeft samen met zijn kompanen goederen weggenomen. Tijdens de daad is de politie ingeschakeld. Op de plek troffen de wetsdienaren hem aan met de goederen die reeds waren klaargezet om te worden meegenomen.Lorenzo C. ontkende de goederen te willen meenemen. De camerabeelden van de woning werden bekeken en toonden de jongeman in bukkende houding, terwijl hij de goederen sorteerde. Zijn rood ondergoed kwam ook duidelijk te zien.De verdachte is gelijk aangehouden. Na afstemming met een het Openbaar Ministerie is hij ingesloten. Zijn kleding is hangende het onderzoek in beslag genomen, meldt de politie Public Relations.