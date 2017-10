Een gedeelte van de Slinger- en de Lozingweg zal voor de duur van het festival worden afgesloten. De activiteiten beginnen om 10 uur en gaan door tot 20.00 uur. Op het programma staan onder andere: fosten prey, straatvoetbal, maar ook een leeswedstrijd en pannenkoeken bakken. Ook kunnen de jeugdigen in de infostand allerlei informatie krijgen over hiv/Aids, EHBO, het Korps Politie Suriname en de brandweer. De activiteiten zijn voor eenieder toegankelijk.De kinderen van Saron zullen kennis maken met:• de cultuur karavaan van de kunstenaar George Struikelblok. Door kinderen op een ongedwongen manier kennis te laten maken met verschillende art vormen, is uit studies gebleken dat hun betrokkenheid bij de samenleving wordt vergroot.• de Road show van de Pansa Group of Companies. Het bedrijf wil de jongeren op een aantrekkelijke en speelse manier kennis laten maken met de industriële techniek. Op de lange termijn moet dat ertoe leiden dat jongens en meisjes behalve de gangbare beroepen geënthousiasmeerd raken om later te kiezen voor een technisch beroep en of zelf ondernemer te worden.