De studenten van het EFS College Covab worden tijdens het openingscollege toegesproken. (Foto's: René Gompers)





“We merken dat er een gezonde belangstelling is voor de basisopleidingen,” geeft Wallerlei aan. “Dat zijn dus de verpleegassistenten, ziekenverzorgende en verpleegkunde opleidingen. Maar daarnaast merken we ook dat we zes specialistische opleidingen hebben moeten cancelen omdat er niet genoeg aanmeldingen waren. Voor ons is dat erg vreemd omdat juist het veld, de werkgevers, de zorginstellingen, steeds roepen dat er een tekort is aan specialistische verpleegkundigen. Dan verbaasd het ons steeds dat wij belangrijke opleidingen niet door kunnen laten gaan omdat er gewoon te weinig aanmeldingen zijn.”In Nickerie zou gestart worden met de Diabetische Verpleegkunde; er hebben zich maar dertien studenten ingeschreven. Voor Diabetisch Ziekenverzorgende zijn er maar zeven aanmeldingen geweest. De opleiding is voor de derde keer afgelast. Kinderverpleegkunde heeft vier inschrijvingen en is voor de tweede keer afgelast. Voor Geriatrische Verzorging heeft maar één persoon zich ingeschreven. Voor Schoolverpleegkunde en hiv/Aids Verpleegkundige heeft niemand interesse getoond.De studenten is door verschillende sprekers op het hart gedrukt om hun uiterste best te doen. Ook zijn de beste studenten in de bloemetjes gezet. Eudia Wong-Si-Kwie is de beste bij de Basisopleidingen, Rosanna Naarden bij de HB0 opleidingen en Letiesje Greenidge bij de Post Basisopleidingen. Jaarlijks levert Covab 150 verpleegkundigen op verschillende niveaus af, deelt Wallerlei mee. “Als we op deze manier met de basisopleidingen doorgaan, krijgen we over twee jaar zeer waarschijnlijk een overschot,” deelt zij mee. Er moet ook een onderzoek komen naar de precieze behoefte aan verpleegkundigen, verzorgenden en specialismen in Suriname. Pas als die cijfers beschikbaar zijn, gaan we in staat zijn een betere opleidingsplan uitzetten.”René Gompers