Alternatieve route via Suralco Haulpak road de komenden vier maanden. Openbare Werken verricht vanaf woensdag werkzaamheden vanaf Meursweg tot Suralco-plant. (Foto's: BIC Para)





De werkzaamheden van het weggedeelte Meursweg/Afobakaweg worden in de avonduren tot in de vroege ochtend uitgevoerd door de ondernemer CGN Nuclear Technology Development Co. Ltd. Alleen personenauto's hebben toestemming om 's avonds gebruik te maken van de Suralco Haulpak road en de bypass road op de linkerberm van de Afobakaweg. Personenvoertuigen, vrachtwagens en ander zwaarbeladen trucks mogen overdag normaal rijden over de Afobakaweg, maar het is verboden voor het zwaar verkeer om 's avonds tijdens de werkzaamheden gebruik te maken van de voorgenoemde alternatieve route.De ceremoniële handelingen bij het startsein van het project zullen woensdag worden verricht. Dit gebeurt op Paranam (hoek Afobakaweg/Weg naar Kaaimangrasi).De werkzaamheden van het Dalian 4 project zullen voor een groot deel in Para geschieden. Hiermee wordt er duurzaam geïnvesteerd in de ontwikkeling van de infrastructuur in het district, zegt het Burger Informatie Centrum Para.