De Marrons/Fiiman Paansu, vieren sinds 1974 Dag der Marrons om de onvergetelijke strijd voor vrijheid te gedenken. Vandaag zijn er tal van organisaties die op diverse gebieden werken om de achterstand waarmee de Marrons kampen weg te maken. Stichting Royal Fiiman Paansu (RFP) heeft zich onlangs ook toegevoegd in dat rijtje om duurzame ontwikkeling van Marrongemeenschappen te helpen bevorderen.RFP gaat voor een gemeenschappelijk belang van de Marrongemeenschap, ontwikkeling van het binnenland op het gebied van onderwijs, adequate gezondheidszorg en duurzame nutsvoorzieningen. Ook zijn wij als organisatie bereid onze rijke cultuur in alle facetten te onderzoeken, documenteren, aantrekkelijker en wereldkundig te maken. Dit is noodzakelijk omdat wij geloven dat het een bron van inkomsten kan betekenen op het gebied van toerisme voor ons geliefd land Suriname.Ondanks het bewust politiseren van de denkwijze van de Marrons, maakt de gemeenschap de afgelopen jaren een ongekende metamorfose door, doordat er een platform is gecreëerd en mede hierdoor bepaalde interculturele aspecten geaccepteerd zijn binnen de Surinaamse gemeenschap.De laatste tijd hebben we een nieuwe trend geconstateerd en dat is dat de naam 'Fiiman Paansu' veelvuldig wordt gebruikt. Fiiman Paansu is een aanduiding voor nakomelingen van strijdlustige vrijheidsstrijders die zich hebben onttrokken van de barbaarse juk der slavernij.Royal Fiiman Paansu wil alles in het werk stellen om alle gestelde doelen te realiseren voor de doelgroepen samen met andere organisaties die Marrons/Fiiman Paansu vertegenwoordigen op basis van gelijke doelstellingen.Wij wensen de totale Surinaamse gemeenschap een prettige dag der Marrons/Fiiman Dey toe.