Argentine Airlines is gestopt met vluchten naar Venezuela. (Foto: Reuters)





Venezuela raakt steeds meer geïsoleerd. Argentine Airlines is de laatste vervoerder die vluchten naar de Venezolaanse hoofdstad Caracas heeft opgeschort. Het bedrijf heeft zijn bezorgdheid over veiligheid in Venezuela uitgesproken. Venezuela kampt met toenemende criminele geweld en politieke onzekerheid.Argentine Airlines sluit zich daarmee aan bij tientallen luchtvaartmaatschappijen die soortgelijke maatregelen hebben genomen. Iata, de handelsinstelling voor de luchtvaartmaatschappijen van de wereld, zegt dat Venezuela steeds meer geïsoleerd raakt.Iata-vicepresident Peter Cerdá zei vorige week: "De situatie wordt steeds moeilijker, de meeste leden van Iata hebben Venezuela verlaten. Er zijn maar zes of zeven luchtvaartmaatschappijen die een zeer lage vluchtfrequentie hebben. "Venezuela wordt losgekoppeld, het is praktisch losgekoppeld van de rest van de wereld, vooral via de lucht, en we kunnen op korte termijn geen oplossing zien."Venezuela heeft sinds 2003 een reeks valutabeheerscontroles door de overheid gekend. Luchtvaartmaatschappijen hebben jarenlang geprobeerd de lokale Bolivar valuta te wijzigen die ze ontvangen wanneer ze tickets in Venezuela verkopen in dollars. Maar de overheid controleert de hoeveelheid buitenlandse valuta die zij op de markt toelaat.Cerdá zei dat het passagiersverkeer in Venezuela de afgelopen vier jaar met 75% is gedaald. De meeste luchtvaartmaatschappijen hebben conflicten over de onbetaalde contracten gemeld en hebben hun bezorgdheid over de veiligheid van de bemanning niet onder stoelen en banken gestoken.In augustus vertelde de president van de Panamese luchtvaartmaatschappij Copa, Pedro Heilbron, aan AFP dat het bedrijf in Venezuela zou blijven opereren ondanks de moeilijkheden. "We worden nagenoeg de enige deelnemer op de markt, maar onze bedoeling is om niet weg te gaan, om de markt in Venezuela niet te verlaten." Hij zei dat Copa-personeel geen nacht in de Venezolaanse steden zouden doorbrengen.De Amerikaanse luchtvaartmaatschappijen United and Delta, en de Colombiaanse luchtvaartmaatschappij Avianca, hebben vluchten naar Venezuela dit jaar opgeschort. De Duitse luchtvaartmaatschappij Lufthansa vertrok in 2016. Air Canada, Aeromexico, Alitalia, Lan, Tam en Gol vertrokken tussen 2014 en 2015.