Een collage van de twee percelen die in het openbaar zullen worden geveild op 7 november. Beide stichtingen zijn van politicus Paul Somohardjo.





Het terrein aan de Soekramsinghstraat in de Van Pettenpolder is in grondhuur uitgegeven voor het opzetten van een internaat, weeshuis annex bejaardencentrum. Het gaat om 2,6 ha. Het tweede terrein is uitgegeven voor bebouwing en bewoning aan de Leysweg.Somohardjo, voorzitter van Pertjajah Luhur, wil in dit stadium niet in de pers treden. Hij is bezig de aangekondigde openbare verkoop juridisch aan te vechten. Het is onduidelijk waarom de terreinen worden geveild.