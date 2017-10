BBGO-voorzitter Renate Wouden-Bhugwandass spreekt de gepensioneerden toe. (Foto: Raoul Lith)





“Heren, hoe vinden jullie die actie van die BBGO?”“Waar staat dat voor? Bond van Benarde Graskippen en Onderstandgenieters?”“Jeetje mang Jules, als gepensioneerde van de overheid zou je toch moeten weten dat dit die Belangenorga is die voor jullie opkomt.”“O ja, met Renate Wouden als voorzitter.”“Maar ik vond het wel opmerkelijk dat de waarnemend president via de regeringswoordvoerder den volke duidelijk maakte dat er niet gesold zal worden met de belangen van de gepensioneerden uit overheidsdienst.”“Dat is de regering geraden, want zag je niet de foto in de krant? Propvolle zaal senioren, tot buiten stonden ze, en binnen tot en met de voorste rij waar velen van ons meestal niet willen zitten, want anders vallen we op en kunnen we niet wegboren.”“Ai, en daar zat van alles in de zaal: creool, Hindostaan, Javaan, moslim, christen, hindoe, man, vrouw, oud-directeur, oud-schoonmaakster; een dwarsdoorsnede van oud-Suriname dat verwaarloosd en vergeten wordt, want ze gaan straks toch dood.”“En wij oudjes kunnen niet meer staken en vitale diensten lamleggen om zo onze rechtvaardige verlangens af te dwingen.”“Maar ook bij vele particuliere bedrijven worden de gepensioneerden vergeten en verwaarloosd.”“Klopt, in het bedrijf waar ik 35 jaren heb gewerkt, kwam ik elke ochtend te voet, te bus of te fiets op tijd aan het werk; zo hebben we gezorgd dat ons bedrijf de crisis van eindjaren tachtig, beginjaren negentig heeft overleefd. En nu? Allerlei jonge broekjes en jurkjes met hun geweldige master- en blastertitels in hun aircokamer met computer en pomputer krijgen meteen een fully equipped bedrijfswagen of zoals bij de overheid een dienstwagen om kapot te rijden.”“Ben ik helemaal met Ron eens.”“Ik niet. We leven niet meer in die tijd van burikiwagi. Zijn jullie niet een beetje jaloers op de jongeren, beste ouwpa’s?”“Echt niet, beste jongere zuiplap in ons midden, maar geef ons tenminste een koopkrachtversterking en een stel waardebonnen op onze verjaardag en aan het eind van het jaar.”“Troost je: Lanti gaat nu in eigen beheer z’n kapotgereden dienstwagens herstellen. En er komen strengere regels.”“Net zoals op dat ministerie waar men nu door middel van een vingerscan de ambtenaren de presentielijst laat ‘tekenen.”“Dus niet meer dat ouderwetse en achterhaalde systeem van handmatig tekenen op een lijst?”“Ik zou beide systemen aanhouden: je tekent handmatig en dan ga je je duimen drukken op die scan.” “Inderdaad, want voordat je het denkt, maken ze die scan kapot.”“Weet je hoeveel ambtenaren bezwaar maken tegen die vingerscan? Ze zeggen: ze gaan herpes krijgen, want mensen hebben eerst ‘daar’ gejeukt, dan hun vinger vol bacteriën op die scan gedrukt Anderen zeggen dat ze zo kanker kunnen krijgen.”“Zeker afkomstig van die ambtenaren die thuis maffen, terwijl een ander voor hen de presentielijst tekent.”“Als je niet oppast, gaat een of andere vakbondsleider voor deze luilakken in de bres springen, zoals die Borry Rebenstein die ambtenaren verbiedt om een rekening bij de Postspaarbank te openen, terwijl ze daardoor juist sneller over hun geld kunnen beschikken.”“Borrie zegt dat de SPSB niet overal filialen heeft waar men kan lichten, daarom.”“Spijkers op laagwater zoeken, want je kan via elke ATM lichten, want de SPSB is lid van het Benets-netwerk.”“Maar hij zei ook dat je verplicht was je rekening op je bestaande bank op te heffen.”“Mijn hemel, of zo iemand is oerstom, of wil domme mensen met onwaarheden opjutten.”“Net als die Wilgo; ze zoeken gewoon elk dom ding om het onderwijs te vertroebelen, om hun machtswellust te botvieren.”“Vandaar Peneutje tap’ing gi den. Keihard ingebrekestelling en andere tuchtmaatregelen. Natuurlijk kwettert hij een hoop dingen in het rond, zoals over raskippen en zo, maar ik ben het roerend met hem eens dat er orde in de tent moet komen. Teveel leerkrachten maken er een potje van en de vakbond ondersteunt juist die wakatyopukippen.”“Daarom worden vakbondsrechten opeens vertrapt en gaat men bij de ILO in het buitenland klagen.”“Ik vind dat wel goed, want dan zal deze overheid ook oppassen om zomaar rancuneuze maatregelen toe te passen.”“Maar kan je via de vingerafdruk van je voorganger met een ziekte besmet worden?”“Dat kan altijd, want onze vingers zitten vol bacteriën. Daarom is de handdruk de beste manier om allerlei ziekten over te dragen.”“Oh, daarom doen Aziaten dat niet: ze groeten met de handpalmen tegen elkaar of maken een beleefde buiging voor elkaar.”“Westerlingen zijn morsu; ze trekken niet eens hun schoenen uit als ze bij je binnenkomen.”“En vroeger hadden ze geen douchecel in hun huis; ze maakten ‘het’ gewoon met een washandje vanuit een bekkentje water of de wasbak schoon.”“En weet je wat ik het toppunt van smerigheid en waterverspilling bij hen vindt? Die badkuip! Sjakkes mang, ik ga toch niet een hele tijd in m’n eigen afwaswater, mi egi sopowatra, liggen? En dan eruit stappen en alleen afdrogen. Hè bah!”“Maar wat doe je tegen een vuile vingerscan?”“Meneer, een paar maanden geleden moest ik bij een geweldige nieuwe ambassade een visum gaan aanvragen. Ten eerste werden we buiten eerst nat en toen door de zon gebakken, want er was geen afdoende overkapping. Ten tweede waren er geen lockers waar je je cel en tas kon achterlaten, want die mochten niet mee naar binnen. En ten derde: die vrouw vóór mij zat de hele tijd te snotteren en d’r neus met d’r hand te vegen, dus toen ik na haar aan de beurt was, heb ik eerst rustig met een tissue met handsanitizer, dat glas flink schoongewreven. Die kerel achter het driedubbel dik gelaagd glas keek er een beetje verstoord naar, maar de blik waarmee ik hem terug aankeek, deed hem gauw anders kijken.”“Maar terecht zegt mevrouw Wouden van die BBGO dat ze de uitspraken van Giltmaar Woeftgraag over koopkrachtversterking eerst zwart op wit wilt zien staan.”“Groot gelijk heeft ze, de overheid is zo beleefd je brieven nooit te beantwoorden en houdt zich vaak niet aan z’n afspraken. Achter zo een ferme vrouw sta ik graag. Ik ga me binnenkort ook inschrijven bij die Bond.”“En op haar stemmen als ze de verkiezingen ingaat. We halen zeker 5 zetels, drie in Parbo, een in Wanica en één in Coronie, Nickerie of Sipaliwini.”“Maar als DDB er zo gezond bij loopt aan zijn Riverside en Bolim hem zo ongezond kijkend interviewt, waarom neemt DDB dan weer niet het roer van Staat in handen en ontlast hij Ashwien niet van diens dubbele taak?”“Misschien wordt die jongeman ingewerkt voor straks.”“En heb je het toppunt van juridisch hoogdenken niet gehoord? Stel ik ben Zijne Pientere Juridische Hoogheid en jij bent ’s Lands Interviewer en jij vraagt me heel slimmetjes: ‘Meester, als de waarnemend pres door omstandigheden niet meer kan waarnemen, wat dan?”“Ja, wat dan? Wat is hierop uw antwoord, Meester Kortus Lontus van der Sannus.”“Mijn antwoord, geachte Bolim, is: da gaan we terug naar de president, klari.”“Maar is Bolim Bakanatus Torius niet op het idee gekomen om den meester te vragen: ‘Maar als de presidentus door zijn anoniemus medisch teamus nog moet rusten en dus het roer van staat nog niet kan overnemen, wat dan? Wie neemt dan waar?”“De waarnemend-waarnemend president annex vice-vice-presidentus.”“En wie is die dan?”“GWS oftewel Gado Wan Sabi.”“Echt niet. In een speelfilm zag ik een situatie uitgebeeld, waarbij de president en de vice-pres van de USA niet meer konden regeren. De voorzitter van het congres werd toen als president ingezworen.”“Dus in ons geval zou dat tante Jenny zijn.”“Jawel, want zij is de voorzitter van ons hoogste gekozen college van staat, al gedragen zij zich daar vaak als een reislustige krutu-oso en laten zij zich overrulen door de regering en de president.”“Inderdaad, want de Assemblee kiest de president en de vicepresident.”“Maar het staat nergens dat de DNA-voorzitter de vervanger van de VeePee is.”“Weer een van de zovele open plekken in onze wetgeving. En een vicepresident kan alleen voor een korte afgebakende periode de president vervangen. Als de vervanging voor onbepaalde tijd is, zoals nu, dan moet gauw voorzien worden in de vervanging van de VeePee als voorzitter van de RvM. Anders krijg je teveel machtsconcentratie bij één persoon en een machtsvacuüm als hij überhaupt niet meer kan invallen.”“Maar je ziet dat Baas, ondanks zijn verplichte rust, geen afstand heeft gedaan van de machtigste politieke functie in het land.”“Hoezo? Welke functie is dat? Opperbevelhebber van de gewapende machten?”“Nee mang, luister goed wat ik zei: politieke functie. Dat is de onbetwiste voorzitter van de grootste politieke partij in den lande. Spiegeltje, spiegeltje aan de wand, wie is er weer eens politiek de slimste in het land? De kleine Indiaan. Slapen, dromen, feesten en fitten jullie maar lekker voort over raskippen en kraskippen en verhoogde prijzen van brandstof, vandaag veroorzaakt door orkanen, morgen door een andere blablabla en de man lacht jullie allemaal uit. Proost en troost.”“Mi n’e proost neks!”Rappa