De jubilerende gouden echtparen met districtscommissaris Theresia Cirino op de foto. (Foto: Commissariaat Kabalebo)





De jubilerende echtparen zijn: Sabajo- van Trom, Sabajo-Henri, Biswana-Mac-Intosh, allen woonachtig te Washabo en Bronne-James van Section. De gouden huwelijk echtparen (vijftig jaar getrouwd) waren verrast met deze geste van de president en echtgenote. Zij brengen via de dc hun dank uit aan hen.Joseph Sabajo werd geboren op 11 mei 1945 in het district Nickerie en Saira van Trom zag het levenslicht op 25 september 1943 in Guyana. Zij traden in het huwelijk op 7 oktober 1967 in het dorp Washabo. Uit dit huwelijk zijn twee meisjes geboren. Het echtpaar heeft veertien kleinkinderen en een achterkleinkind.Sabajo heeft vanaf zijn 18e jaar bij verschillende bedrijven in Suriname gewerkt. Op gegeven moment ging hij tot zijn 60e in de landbouw. Hierna heeft hij nog bij Greenheart gewerkt. Saira van Trom was huisvrouw en heeft tot haar 60ste jaar aan landbouw gedaan. Het echtpaar woont hun hele leven al in Washabo.Alwin Sabajo zag het levenslicht op 18 november 1940 in het district Nickerie; Helena Henri werd geboren op 22 november 1947 in Guyana. Zij traden in het huwelijk op 7 oktober 1967 in het dorp Washabo. Uit dit huwelijk zijn er acht kinderen geboren: vier meisjes en vier jongens. Het echtpaar heeft 32 kleinkinderen en veertien achterkleinkinderen.Sabajo heeft de lagere school doorlopen. Op zijn 15e jaar begon hij te doen aan houtkap. Op zijn 30e werkte hij voor Surinam Timber en nadien nog acht jaren voor Grassalco. Na op verschillende plaatsen gewerkt te hebben begon hij aan de landbouw te doen tot heden.Helena Henri Helena is huisvrouw en deed ook aan de landbouw tot haar 60e jaar. Het echtpaar woont reeds hun hele leven op Washabo.Augustinu Biswana werd geboren op 10 januari 1938 in Nickerie. Cecilia Mac-Intosh kwam op de wereld op 24 december 1945 in Nickerie. Uit dit huwelijk zijn er zeven kinderen geboren: vier meisjes en drie jongens. Het echtpaar heeft 28 kleinkinderen.Biswana heeft vanaf zijn 14e jaar gewerkt in de houtkap en later bij Surinam Timber. Na zijn 40e verjaardag besloot hij aan de landbouw te gaan doen.Cecilia Mac-Intosh heeft als schoonmaakster gewerkt op de St. Thomas Moore school tot haar 58e jaar. Het echtpaar woont in Washabo.Reinard Bronne zag het levenslicht op 3 december 1939 en Josephine James op 23 november 1946. Beiden zijn in district Nickerie geboren. Zij traden op 7 oktober 1967 in het huwelijk in het dorp Washabo. Uit dit huwelijk zijn er acht kinderen geboren: zeven meisjes en een jongen. Drie van hun kinderen wonen in het buitenland. Het echtpaar heeft 28 kleinkinderen.Bronne heeft vanaf zijn 12e jaar gewerkt nadat zijn vader was komen te overlijden. Vanaf zijn 30e jaar is hij voor verschillende bedrijven gewerkt. Hij besloot hierna aan landbouw te gaan doen. Josephine James is huisvrouw en hielp in de landbouw.Het echtpaar woont in dorp Section.