David M. (26) heeft een gestolen scooter afgestaan als onderpand. Drie personen zijn in eerste instantie aangehouden voor diefstal. De benadeelde had in september aangifte van diefstal gedaan.Terwijl de benadeelde de vorige week op familiebezoek was te Geyersvlijt, zag hij de 16-jarige Julian S. op een scooter. Hij herkende de scooter als de zijne, en maakte Julian direct het voertuig afhandig. De ingeschakelde politie van Geyersvlijt droeg de zaak over aan de politie van Uitvlugt.Tijdens verhoor verklaarde Julian de scooter te hebben geleend van Siegfried V. (46). Deze man is opgespoord en aangehouden. Aan de hand van zijn verklaring, werd de 26-jarige David M. in de kraag gevat.David M. heeft de scooter als onderpand afgestaan aan Siegfried V. Aangezien de verklaringen van Julian S. en Siegfried V. overeenstemden, zijn deze twee in overleg met het Openbaar Ministerie, na verhoor, heengezonden. David M. is hangende het onderzoek ingesloten, meldt de politie Public Relations.