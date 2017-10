Robby Berenstein, voorzitter C-47. (Foto: René Gompers)





Minister Gillmore Hoefdraad van Financiën heeft intussen uitgelegd dat het door het bureaucratisch proces voorkomt dat instellingen en staatsbedrijven te laat over hun geld kunnen beschikken. Daarom is aan parastatale bedrijven en instellingen die subsidie krijgen, gevraagd om een rekening bij de SPSB te openen. Hierdoor kunnen ze sneller over hun geld beschikken en is het makkelijker te controleren waar het subsidiegeld aan besteed wordt. Berenstein stelt dat “als men van goede wil was” de kwestie anders aangepakt en zodanig gecommuniceerd zou zijn dat mensen soepel van bank waren gewisseld.“We hebben niets tegen de SPSB, integendeel zijn we voorstander van een gezonde financiële sector,” benadrukt Berenstein. “Maar met deze handeling is een gezonde financiële sector niet gediend. Je kan niet op een gedwongen manier een bank groot laten lijken. Want te probleem kon en sma wan den moni, a heer sector o lijdt er onder. Geld aantrekken via girorekeningen in een situatie pe un sab’ tak’ lanti habi moni probleem...na wan tijdbom. Het is al zo vaak gebleken dat de overheid niet altijd in staat is mensen en instituten hun geld te geven. Een probleem dat morgen nog niet opgelost zal zijn. Dus san o pasa na dat’ in’ a monie dati d’o go. En daar begint het probleem,” zei Berenstein vrijdag tijdens de Assemblee van de Arbeid.Hoefdraad heeft meegedeeld dat het niet om ambtenaren gaat die een rekening bij SPSB moeten openen. Berenstein heeft aangegeven dat de werkers van de Regionale Gezondheidsdienst en het Algemeen Bureau voor de Statistiek, die de zaak aan het rollen brachten, na een briefwisseling met Hoefdraad en de directies van de instellingen, hun huidige rekeningen bij andere banken mogen behouden. Het was toen nog onduidelijk of de verplichting voor een girorekening bij SPSB ook vervallen was. Hoefdraad heeft bevestigd dat instellingen hun rekening bij andere banken mogen behouden. Ze mogen ook het geld gelijk laten overmaken op een andere rekening. Het werkt volgens de bewindsman efficiënt om bij de SPSB een rekening te hebben, omdat daardoor de bureaucratie wordt omzeild.“Wij als werkers zijn de bewakers van een gezonde financiële sector,” stelt Berenstein. “Ook in de hele toestand rond de fusie van de VCB en de Landbouwbank. We weten dat de SPSB ook in het vizier ligt. Nanga pier ay um’ luku den handelingen fu bewaak a gezondheid fu a sector disi. Wij gaan dit blijven aankaarten want if dis’ tron wan probleem, hebben we echt poep aan de knikker. Het is jammer dat voor al de problemen in deze sector a hoofdoorzaak na lanti!," stelde de vakbondsleider.René Gompers