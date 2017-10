Afgelopen week is het dorp Maho opnieuw opgeschrikt door een sommering van de lokale autoriteiten, namelijk dat de bewoners alle medewerking moeten verlenen aan een ondernemer die zand zal afgraven in hun traditioneel inheems grondgebied. Al eerder maakte het dorpshoofd, mw. Astrid Toenae, namens haar gemeenschap een rechtszaak aanhangig om deze aannemer een halt toe te roepen. Over deze zaak heeft de rechter nog geen uitspraak gedaan.Door bemiddeling van de politiek, immers na indiening van een petitie aan de voorzitter van DNA, stopte de activiteiten van de ondernemer. Hoe ironisch is het dat dezelfde lokale autoriteiten thans aan Maho opdraagt om medewerking te verlenen aan de zandgraver. In Starnieuws dd. 8 oktober 2017 draagt de advocaat van de ondernemer argumenten aan alsof de ondernemer rechtmatig zand mag afgraven. Zal de volksvertegenwoordiging ditmaal opnieuw optreden nu zij weer een petitie heeft ontvangen? Of is zij en vertegenwoordigers van de regering overtuigd door de redevoering van de districtscommissaris van Saramacca, zoals aangehaald door de advocaat in eerder genoemde artikel, en geloven zij dat het gebied niet tot inheemse volken toebehoort en dus de ondernemer rechtmatig zand mag afgraven?Amazone Partij Suriname (APS) staat voor het behoud van het milieu en vindt principieel dat een stop moet worden gezet aan wat zij noemt het ongecontroleerd en ongecoördineerd ontginnen van mineralen en andere grondstoffen. In deze wil APS echter vooral haar bezorgdheid uitspreken over de schending van de rechten van Inheemse volken door de staat Suriname. Het is wrang dat de staat actief het pad voor de ondernemer vereffent door aan Maho op te dragen om de ondernemer ongestoord toegang te verlenen terwijl er internationaal een aanklacht tegen de staat Suriname loopt wegens het niet wettelijk erkennen van de collectieve grondenrechten.MAHO deponeerde in 2009 samen met de Vereniging van Inheemse Dorpshoofden in Suriname (VIDS) deze zaak bij de mensenrechtencommissie van de Organisatie van Amerikaanse Staten (OAS). Inheemse woon- en leefgebieden worden continu bedreigt door kapitaalkrachtige en vaak genoeg politiek gelinieerde ondernemers die in de oorspronkelijke inheemse grondgebieden natuurlijke hulpbronnen willen weghalen. In veel gevallen wordt dit door de overheid ondersteund middels het verstrekken van concessierechten aan deze ondernemers.Inmiddels is de ingediende zaak al uitvoerig bestudeerd door de internationale mensenrechtencommissie en is voldoende aanleiding gevonden om de case door te sturen naar het Inter-Amerikaanse Hof voor de Mensenrechten die de aanklacht ook al heeft geaccepteerd. Gevoeglijk mag aangenomen worden dat de redenen aangevoerd door de advocaat van de ondernemer kant nog wal raken. Als lid van de OAS behoort Suriname haar nationale wetgeving aan te passen aan de Amerikaanse Verklaring over de Rechten van Inheemse Volken (American Declaration on the Rights of Indigenous Peoples). Eerder al, in 2007, was daartoe aanleiding toen Suriname de Verklaring van de Verenigde Naties inzake de rechten van Inheemse Volken (United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples) adopteerde. Inheemse volken zijn de traditionele bewoners en gebruikers van het gebied, en dit al ver voordat kolonisten, plantage eigenaren, contractanten en anderen de gronden voor zich claimden. Geschiedenis kan geschreven worden vanuit verschillende perspectieven maar de internationale mensenrechten zijn bepalend voor de lid landen en bieden garanties voor gemarginaliseerden in de wereld.APS vraagt zich met zwaar gemoed af hoe de staat Suriname het proces van dekolonisatie kan inzetten terwijl het toekennen en implementeren van mensenrechten van haar eigen ingezetenen zo problematisch lijkt te zijn? Kapitaalkrachtigen zoals ondernemers, lijken net als toentertijd de plantage eigenaren, de touwtjes in handen te hebben en te bepalen hoe grond gebruikt wordt, en inheemse volken, de rechtmatige eigenaren van hun traditionele gronden trekken nog steeds aan het kortste eind.Vanuit het perspectief van inheemse volken maar ook in naleving van de uitvoering van internationale mensenrechten en om daadwerkelijk los te komen van koloniaal verleden is APS bereid om bij te dragen aan oplossingsmodellen die gestoeld zijn op de uitvoering van de uitspraken van het Inter-Amerikaans Hof van Mensenrechten en natuurlijk, de mede door Suriname geadopteerde internationale mensenrechtenverklaringen.