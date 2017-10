Ronald E. is (48) is aangehouden door de politie van het ressort Santodorp voor mishandeling. Zijn vrouw heeft de vorige maand aangifte van inbraak gedaan tegen een onbekende dader.De benadeelde die via getuigen de informatie kreeg dat een vermoedelijke verdachte goederen in de buurt ter verkoop aanbood, deelde deze niet met de politie. Zij wachtte op de komst van haar partner die voor werkzaamheden enkele weken weg was. Van de vrouw vernam Ronald E. dat zij werd getreiterd door de vermoedelijke verdachte.Op zondag 1 oktober werden de klachten van de vrouw Ronald E. te veel. Hij de plek aan waar volgens zijn partner de vermoedelijke verdachte zich ophoudt. Ronald E. vroeg de man om rekenschap en bracht hem enkele verwondingen toe met een scherpvoorwerp. Het slachtoffer heeft kapwonden opgelopen aan zijn linkeronderarm, linker- en rechterbovenbeen.De man is per ambulance vervoerd naar de Spoed Eisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo. De ingeschakelde politie hield Ronald E. aan en bracht hem over naar het bureau. Hij is ingesloten na overleg met het Openbaar Ministerie, meldt de politie Public Relations.