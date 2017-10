De ministeriële vergadering van de COTED in Guyana. Minister Soeresh Algoe van Landbouw, Veeteelt en Visserij leidt de bijeenkomst. (Foto: Caricom)





De vergaderingen van de COTED hebben plaatsgevonden van 4 tot en met 6 oktober in Georgetown, Guyana. Op dit forum zijn de uitdagingen in de agrarische sector ter discussie gesteld. De ontwikkeling en de uitvoering van agrarisch beleid, strategieën en plannen over voedselzekerheid en duurzame agrarische ontwikkeling in het Caribisch gebied ter bevordering van de handel, zijn aan de orde geweest. Het Nationaal Informatie Instituut meldt dat de vergaderingen door Suriname, die voorzitter is van de COTED, zijn voorgezeten. De delegatie stond onder leiding van minister Soeresh Algoe van Landbouw, Veeteelt en Visserij. De technische vergadering van deze landbouwvergadering heeft op 4 oktober plaatsgevonden en de ministeriële vergadering op 6 oktober op het secretariaat van de Caribbean Community (Caricom).Het verkrijgen van markttoegang voor doksenvlees uit Suriname in Trinidad & Tobago is een slepende kwestie. Tijdens een, in augustus van dit jaar, gehouden overleg tussen deskundigen van de ministeries van Landbouw van beide landen werden de geschilpunten over de veterinaire importvoorwaarden, naar tevredenheid door beide partijen uitgesproken. Tijdens de vergaderingen werd verslag van deze laatste ontwikkeling gedaan. Trinidad & Tobago heeft de toezegging gedaan om Suriname, vóór aanvang van de eerstvolgende reguliere COTED-vergadering in november dit jaar, te doen opnemen op de lijst van landen die toegestaan worden pluimveeproducten te exporteren.Een ander onderwerp waar aandacht is geschonken tijdens deze landbouwvergadering is het effect en de aanpak van klimaatverandering. Tijdens de vergadering werd medeleven getoond aan de landen die getroffen zijn door de orkanen Irma, Maria en Nate. Er is een oproep gedaan voor het verlenen van de nodige ondersteuning door de zusterstaten bij de wederopbouw van deze getroffen Cacricom-lidstaten.Minister Algoe heeft tijdens zijn verblijf in Guyana ontmoetingen gehad met verschillende diplomaten van andere landen, onder wie de ambassadeur van de Europese Unie, Jernei Videtic. Tijdens dit onderhoud werd de status aangegeven van het 'EC-Suriname Agriculture Market Access', gefinancierd uit het 11e Europese Ontwikkelingsfonds. Het doel is de stimulering van de tuinbouw. Daarnaast is aan de orde gekomen het Banana Accompanying Measures project ter versterking van de concurrentiepositie van de bacovenindustrie. Er is ook gesproken over projecten die reeds in uitvoering zijn, met name regionale projecten ter ontwikkeling van de cassave- en de cacao industrie, waaraan Suriname participeert, meldt het NII.