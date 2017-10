Het vorige jaar zou de Onafhankelijkheidsdag in Marowijne worden gehouden. Op het laatste moment werd het feest verschoven naar Commewijne, met de belofte dat Marowijne hierna zou volgen. De kosten waren te hoog voor de viering in Marowijne, terwijl andere logistieke zaken niet in orde waren. Er zou alles aan gedaan worden om dit jaar om de viering in Marowijne te doen plaatsvinden, maar ook nu zal het oosten van het land worden teleurgesteld.Vanaf 2010 heeft de regering de Onafhankelijkheidsdag behalve in Paramaribo ook in de andere districten gehouden. Eerder waren de districten Nickerie, Para, Wanica en Commewijne aan de beurt. Pansa is trots dat de viering in haar district wordt gehouden. De voorbereidingen zijn in volle gang, geeft ze aan. De commissie belast met de organisatie van deze dag staat in nauw contact met het district.