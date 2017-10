Voertuigen van de politie worden in eigen beheer opgeknapt en ingezet voor de dienst.





Ruim veertig politievoertuigen waren bij een monteur. Er werd niet eraan gewerkt omdat er een betalingsdispuut zou zijn. Er zal een regeling hierover worden getroffen. Besloten is om de auto's in eigen beheer op te knappen door technici van de politie en brandweer.De minister merkt op dat de auto's na een opknapbeurt goed gebruikt kunnen worden. Door in eigen beheer de voertuigen op te knappen wordt er behoorlijk bezuinigd, merkt Welzijn op. Hij is tevreden over de aanpak van de technische krachten binnen de korpsen.