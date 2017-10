Stefany H. (24) kreeg tijdens haar werkzaamheden een meningsverschil met de werkgeefster. Er ontstond een woordenwisseling. De werkneemster raakte zodanig verhit dat zij de werkgeefster met een voorwerp te lijf ging.Het slachtoffer liep een barstwond en een bult aan het hoofd op. Zij is met een geneeskundige verklaring verwezen naar de Spoed Eisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo.Toen bleek dat het slachtoffer zich medisch niet heeft laten behandelen, is na afstemming met het Openbaar Ministerie de verdachte Stefany H. weer in vrijheid gesteld, meldt de afdeling Public Relations van de politie.