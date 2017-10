Minister Robert Peneux van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur brengt een toost uit op Surmac Education Center. (Foto's: René Gompers)





Avrielle Cicilson, supervisor van Surmac Education Center, geeft aan dat de opleiding 12 maanden duurde. De opleiding werd intern verzorgd aan studenten die door het bedrijf waren gerekruteerd. De vraag naar technisch kader voor zwaar materiaal is zodanig groot dat om aan de vraag te voldoen het centrum is opgezet en de trainingstijd naar vier maanden is verkort. Het centrum is voorzien van al de ‘state of the art’ faciliteiten om het gestelde doel mogelijk te maken.Peneux wordt rondgeleid door Cicilson. Hij is onder de indruk van de faciliteit. In een hal staan motoren en andere machines, voor de praktische gedeelte, nog in plastic verpakking. In een computerkamer wordt de theorie bijgebracht. In een andere ruimte staan de simulators. Het geheel heeft veel weg van een ‘game room’ maar dan voor professionals. Hier leren de studenten virtueel de machines te besturen. “Op deze manier wordt er ook flink bespaard en het is ook veiliger,” legt Cicilson de technologie uit. “Voor 40 uren hoeft er geen graafmachine gestart te worden om lessen te verzorgen en de leerling mag zoveel fouten maken zonder nare gevolgen.”Surmac heeft de regering op het hart gedrukt om haar deel te doen in deze ontwikkeling. De vraag naar technisch kader is snel aan het toenemen. Dit is het gevolg van de toegenomen mijnbouwactiviteiten van Newmont, Iamgold en de goede perspectieven van Staatsolie. “Maar zij zijn ook in te zetten bij constructie en infrastructuur. Er is ook ontzettend veel vraag naar kader voor onderhoud van machines en motoren,” geeft Cicilson aan. “Daarom zijn wij ook bezig met de accreditatie zodat zij ook elders kunnen werken, lokaal en in het buitenland.”Peneux stelt dat nog meer bedrijven het voorbeeld van Surmac mogen volgen. Hij deelt mee dat het bedrijf mag rekenen op steun van het ministerie. Hij gaat erop toezien dat het certificaat internationaal erkend wordt. Voor studiefinanciering zet hij zich persoonlijk in. “Het ministerie van Onderwijs gaat zorg dragen dat middels een brief vanuit de minister naar de directeur van de Nationale Ontwikkelingsbank, dat gegadigden die in dit trainingscentrum willen komen, in aanmerking voor een studielening kunnen komen."René Gompers