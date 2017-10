Na het Moederdag-DBS T-shirt met een origineel ontwerp van kunstenaar Rinaldo Klas, kreeg nu beeldend kunstenaar Sri Irodikromo de gelegenheid een ontwerp te creëren voor het nieuwe T-shirt. Ter gelegenheid van Werelddierendag 2017 bedacht zij een ontwerp waarin zij verschillende dieren verwerkte. Een kunstwerk dat qua thema heel anders is dan wat wij van Sri gewend zijn, maar qua uitvoering toch ook heel herkenbaar ‘Sri’, zeggen de organisaties in een persbericht. De sierlijk krulstaartjes in evenwicht gehouden door de krullende vormen aan de onderkant van de compositie verklappen het handschrift van deze getalenteerde kunstenaar.Het is voor DBS financieel steeds moeilijker de zorg van de dieren in het asiel te dragen. Zonder de steun van de gemeenschap kan de stichting het niet verder redden. Goede voeding, medische zorg en een gezonde leefomgeving kosten veel en de opbrengsten van de fundraisingsactiviteiten, alsook die van 8 oktober zijn een belangrijke bron van inkomsten.Naast de gebruikelijke uitgebreide boekenmarkt en het bijzonder ‘original design by Sri’ T-shirt, bent kunnen bezoekers ook terecht voor heerlijke lekkernijen en tal van andere leuke spulletjes. Op deze dag kan ook een nieuw huisdier in het asiel worden uitgezocht en geadapteerd.