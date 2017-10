Minister Gillmore Hoefdraad van Financiën.





Robby Berenstein, voorzitter van C-47, heeft kritiek op het besluit van de regering. Hij heeft schriftelijk om opheldering gevraagd aan de minister van Financiën en de directeur van de SPSB. De vakbondsleider vindt het niet in de haak dat ook ambtenaren gedwongen worden om bij de staatsbank een rekening te openen. Hij raadt de mensen aan om hun rekeningen bij andere banken niet op te zeggen.Minister Hoefdraad om commentaar gevraagd, zegt aan Starnieuws dat het om overheidsgelden gaat. Het komt vaak voor dat het geld gestort is, maar de betaling via particuliere banken te laat plaatsvindt door bureaucratische regels. Om te voorkomen dat procedurele zaken misgaan, is besloten dat instellingen die geld ontvangen van de overheid een rekening openen bij de staatsbank. Op die manier kan iedereen op tijd over het geld beschikken. "Het gaat niet om ambtenaren", weerspreekt de minister de mededeling van Berenstein.Hoefdraad merkt op dat instellingen hun rekening op andere banken mogen behouden. Ze mogen ook het geld gelijk laten overmaken op een andere rekening. Het werkt volgens de bewindsman efficiënt om bij de SPSB een rekening te hebben, waardoor de bureaucratie wordt omzeild. Het gaat om een betere serviceverlening, stelt de minister. Bovendien is er op deze manier betere controle op hoe de subsidiegelden worden besteed.