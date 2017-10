10 oktober 2017 herdenken we samen met de Marrons ‘de Dag der Marrons’. Met z’n allen blikken we terug naar het jaar 1760 toen een vredesverdrag gesloten werd tussen het toenmalige koloniaal bestuur en de Ndyuka stam van de Marrons in Suriname.In dit vredesverdrag werd de vrijheid en zelfstandigheid van de Marrongroep erkend. Op deze dag wordt ook teruggeblikt op de strijd die de Marrons hebben gevoerd en het leed dat hun voorouders hebben geleden voor hun vrijheid.De Marrongemeenschap heeft altijd strijd geleverd tegen onrecht in Suriname en tegelijkertijd heeft ze ook een strijd geleverd voor de erkenning van de menselijke waardigheid. Marrons zijn gevlucht van de plantages om in vrijheid te leven.Onder toenmalig president Ronald Venetiaan was in 2009 aangekondigd dat Marrondag een officiële herdenkingsdag zou worden. In 2010 is dit geëffectueerd door regering Bouterse. Sindsdien is Marrondag een officiële nationale dag in Suriname.Tot 1963 was het binnenland niet betrokken bij de verkiezingen in Suriname. Het was pas in 1967 dat een zelfstandige politieke partij onder de naam Algemene Bosneger Partij (ABP), later bekend als de Progressieve Bosneger Partij (PBP), in 1967 ervoor koos om met de VHP samen te werken. Bekend is de naam van de heer Jarien Vredenhof Nicolaas Gadden die tot aan zijn dood is blijven samenwerken met de VHP.De Marrongemeenschap is politiek bewust. Tijdens een plechtige krutu is door granman Bono Velanti van de Aucaners toestemming verleend aan de VHP om nu, na ruim 40 jaar, weer te mogen opereren op Dritabiki in het district Sipaliwini.De VHP heeft vanuit het perspectief dat de Marrons voldoende grond hebben om genoeg voedsel te verbouwen om zelfvoorzienend te kunnen zijn, eveneens enkele dorpen bezocht in het Boven-Surinamegebied zoals Gengeston, Pikinslee, Botopasi, Semoisi en Gujaba.De VHP heeft met haar boodschap van hoop, vertrouwen, broederschap en haar werkwijze ‘we tyar a koni kon en nanga a koni meki den man mek’ moni’, niet de etnische verschillen opgezocht, maar wel de interetnische samenwerking op basis van wederzijds respect.Hiermee continueert VHP haar verbroederingspolitiek van ‘eenheid in verscheidenheid’ zoals dat door de oprichter van de Partij werd gepropageerd.Op verzoek van de inwoners van Boven Suriname zijn er door de VHP ook kernen geïnstalleerd. De VHP Agrarische Raad is doende om samen met de inwoners van Boven Suriname een project voor te bereiden voor het telen van zwarte peper en markoesa op grote schaal.De filosofie van de VHP is duidelijk: “Breng geen pakketten voor de mensen, maar leer de mensen om zelf te produceren, geef hen voorlichting over duurzame oplossingen voor hun problemen waardoor zij zo min mogelijk van de overheid afhankelijk zijn”. De verfoeilijke manier van propagandavoering met voedselpakketten dient elke politieke partij achterwege te laten.Ook de verdeel- en heerspolitiek zal niet langer stand kunnen houden omdat de Surinaamse burger steeds meer bewust wordt van het verschil tussen etnische politiekvoering versus nationale politiekvoering.Surinaamse burgers, maar ook toeristen uit het buitenland, ervaren Suriname als een prachtige bromtyi dyari met haar verschillende bevolkingsgroepen. Laten wij daarom elkaar aanvullen door actieve samenwerking, en met begrip voor andere groepen het onze bijdragen aan de nationale opbouw van ons geliefd land Suriname.De VHP feliciteert alle Surinamers, in het bijzonder de Marron broeders en zusters, met de herdenking en viering van de ‘Dag van de Marrons’.