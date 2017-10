Leo Atomang, voorzitter van de Stichting 10 Oktober 1760, (Archieffoto: Ranu Abhelakh)





Leo Atomang, voorzitter van de stichting 10 oktober 1760, zegt aan Starnieuws dat eenieder het recht heeft om op eigen wijze de Marrondag te vieren en zelf te bepalen in welke kring. Aangezien het thema voor dit jaar 'integratie' is, vindt de stichting het passend om samen met de Haathi club activiteiten te organiseren in stichting 'De Olifant'. Atomang zal op een persconferentie die gehouden wordt zondagmiddag ingaan op de verklaring van het ministerie van RO en de verworvenheden van de stichting 10 oktober 1760. Een van de activiteiten van deze stichting is een lezing over de betekenis van Marrondag en hoe de naam Ndjuka is ontstaan.RO meldt dat de Nationale Commissie, onder leiding van Wensley Misiedjan, directeur Duurzame Ontwikkeling Afro Surinamers Binnenland is belast met desupervisie over activiteiten rond de Dag van de Marrons op 10 oktober 2017.Suriname herdenkt op die dag de ondertekening van de vredestraktaten tussen voormannen van de Ndjukastam, precies 257 jaar geleden met het koloniale bestuur van Suriname. De vrede die toen op 10 oktober 1760 is ondertekend, heeft later gediend als basis voor de vrede met andere stammen zoals de Matawai en de Saamaka.De dag van 10 oktober dient daarom ook als een herdenkingsdag voor alle Afro Surinamers, die afstammen van de gemeenschappen die zich in het binnenland hebben gevestigd, nadat zij zich aan de slavernij hadden ontworsteld. Het thema voor de herdenking dit jaar is. Het Ministerie van Regionale Ontwikkeling onderstreept bij deze dat zij alleen verantwoordelijk is voor activiteiten die worden georganiseerd door de 'Nationale Commissie Herdenking en Viering Ondertekening Vrede met de Marrons'.