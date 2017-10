"Er wordt naar mogelijkheden gekeken met onze leverancier voor een oplossing op korte termijn’, zegt Herel Bodeutsch, hoofd van de Afdeling Paspoorten via het Nationaal Informatie Centrum.Bij de uitgifte van een noodpaspoort zal eerst gecommuniceerd worden met de desbetreffende ambassades, omdat deze niet 'machine-readable' zijn en niet overal worden geaccepteerd. Als de urgentie aangetoond kan worden, zoals een overlijden of ziekte, dan zijn de ambassades wel bereid om een uitzondering te maken.Het streven is om binnen de kortst mogelijke periode dit probleem op te heffen, zodat de dienstverlening naar het publiek toe snel kan worden genormaliseerd. De samenleving zal tijdig worden geïnformeerd wanneer de afdeling weer kan overgaan tot uitgifte van de reguliere paspoorten.