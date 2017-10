De bijeenkomst van de Bond voor Belangenbehartiging van Gepensioneerden uit Overheidsdienst (BBGO) is druk bezocht. (Foto: Raoul Lith)





Bondsvoorzitter Renate Wouden-Bhugwandass zegt in een reactie dat er brieven geschreven zijn naar de president. Er is geen reactie gekomen. "Wij willen niet via de media horen wat de regering zal doen. Wij hopen vandaag van de waarnemend president te horen wanneer de betalingen precies zullen plaatsvinden", zegt Wouden aan Starnieuws.De leden willen de mededelingen gedaan door minister Hoefdraad zwart op wit hebben. Zij willen ook weten wanneer de betaling zal plaatsvinden. Het mag niet zo zijn dat wanneer er geen geld is, de gepensioneerden niet worden uitbetaald. Vandaag wordt met de waarnemend president niet gesproken over de gezondheidszorg en de financieel-economische situatie. Er moet volgens het bestuur duidelijkheid komen over de uitbetaling van de koopkrachtversterking. Na het gesprek zal het bestuur dit evalueren en de leden op de hoogte stellen.