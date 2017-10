Na de nieuwe website heeft DSB nu ook een compleet nieuw Internet Banking systeem. Daarnaast wordt bankieren nu nog gemakkelijker gemaakt met de introductie van de DSB Mobile Banking app, waarmee de klant via zijn of haar smartphone snel, eenvoudig en bovenal veilig kan bankieren.DSB introduceerde in 2005 al Internet Banking. Internet Banking stond nog in de kinderschoenen, maar DSB was overtuigd dat deze vorm van bankieren ook in Suriname niet mocht ontbreken. In de afgelopen 12 jaar heeft DSB goed geluisterd naar haar klanten die gebruik maken van deze 24/7 mogelijkheid om te bankieren.De suggesties en opmerkingen van klanten zijn de uitgangspunten geweest van de nieuwe Internet Banking: het systeem moet snel, begrijpelijk en gemakkelijk zijn. Nu kan er bijvoorbeeld bij zowel Internet Banking als Mobile Banking ook voor de Nederlandse taal gekozen worden en tevens is de structuur logischer en is er veel gewerkt met symbolen. DSB heeft zowel de particuliere als ook de zakelijke klanten betrokken bij de ontwikkeling van het nieuwe systeem. Er zijn functionaliteiten toegevoegd die het online regelen van bankzaken voor beide soorten klanten eenvoudiger maken. De nieuwe functionaliteiten voor zakelijke klanten zijn ronduit revolutionair te noemen.Het gebruik van mobiele telefoons in Suriname is heel hoog en daarop heeft DSB goed ingespeeld met de introductie van DSB Mobile Banking app. Met deze app kunnen haar klanten via hun smartphone of tablet overal hun bankzaken regelen. Klanten kunnen in de bus naar huis of onderweg naar een afspraak onder andere eenvoudig hun saldo inzien, lokaal geld overboeken, alerts instellen en hun creditcard aanzuiveren. De app is op iedere smartphone, zowel Android als Iphone, gratis te downloaden.Veilig bankieren staat bij DSB voorop. Daarom maakt DSB gebruik van extra beveiliging in de vorm van een I-Signer. De I-Signer is een vorm van multi factor authenticatie die bij het inloggen en bij overboekingen in Internet Banking en Mobile Banking app gebruikt wordt. De DSB I-Signer is naast een fysiek apparaatje, nu ook in app vorm te downloaden. De I-Signer is eenvoudig in gebruik en hiermee voldoen DSB Internet Banking en de DSB Mobile Banking app aan alle strenge internationale normen voor veilig online bankieren.Om de klanten nog beter van dienst te zijn, is in ieder kantoor een Banking+ (lees Banking plus) kiosk geplaatst. Bij deze kiosk is de Banking+ medewerker de klant van dienst met een demo en verdere informatie over Internet Banking en de Mobile Banking app. Daarnaast kan de klant met de gratis WIFI in alle DSB kantoren de apps downloaden en Internet Banking inzien.