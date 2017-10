De drastische verhoging van de benzineprijs bij SOL en Roy Boedhoe Enterprises. (Foto: Raoul Lith)





Bij SOL en RBE moeten consumenten nu SRD 6,80 neertellen voor een liter ongelode benzine. Tot gisteren was de prijs SRD 6,26. Voor diesel moet SRD 5,78 worden betaald in plaats van SRD 5,48. De prijzen bij Gow2 zijn nog niet aangepast.Het lukt het ministerie van Handel, Industrie & Toerisme en de oliemaatschappijen nog steeds niet om tot een vergelijk te komen over de wijze waarop de gemeenschap op de hoogte moet worden gesteld van brandstofverhogingen. De twee partijen die betrokken zijn bij de prijsbepaling weigeren verantwoordelijkheid hiervoor te nemen.De consument wordt steeds verrast met een nieuwe brandstofprijs, waarbij een verhoging van 54 cent zeer onaangenaam is overgekomen. Tegenover Starnieuws spugen mensen die vandaag moesten tanken, flink hun gal.