Robby Holband, directeur van PTC, verwelkomt de nieuwe studenten voor het collegejaar 2017-2018.





Volgens Holband daagt de economische situatie in het land het instituut uit om uit zijn comfortzone te stappen, om nog creatiever te zijn en uiteindelijk acties te ondernemen. In totaal zitten met de nieuwe instroom zo’n 1.400 studenten op het PTC. Holband heeft maandag in de Ballroom van Torarica onderstreept dat studeren een investering is in de ontwikkeling van jezelf en van het land. Om aan alle nationale en internationale eisen te voldoen, is er geld nodig. Hij legt uit dat technisch onderwijs meer is dan een leerkracht en een leslokaal Er zijn praktijkruimten en praktijkmateriaal nodig. Ook de accreditatie van opleidingen, waar het PTC naar streeft, kost geld.“De programma’s bij het PTC garanderen niet alleen baanzekerheid, maar bieden ook de mogelijkheid om problemen sneller aan te vakken en innovatieve duurzame oplossingen te bedenken.” Het thema voor dit openingscollegejaar was: De uitdagingen en technische oplossingen voor de agrarische sector. Winston Ramautarsing, voorzitter van de Vereniging van Economisten in Suriname was de gastspreker.