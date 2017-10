Minister Gillmore Hoefdraad van Financiën.





Minister Gillmore Hoefdraad van Financiën zegt aan Starnieuws dat hij eerder uitgelegd heeft aan de voorzitter van de Bond voor Belangenbehartiging van Gepensioneerden uit Overheidsdienst (BBGO), Renate Wouden-Bhugwandass, dat er nog geen ruimte is om de koopkrachtversterking van SRD 500 nu te betalen. Dit bedrag wordt in 2018 met terugwerkende kracht ingelopen.Hoefdraad legt uit dat de meerkosten aan onderwijsgevenden en ambtenaren in vergelijking met september 2016 in september dit jaar bijkans SRD 200 miljoen zijn. In deze periode is de herwaardering van leerkrachten gerealiseerd. De ambtenaren hebben van april tot en met juni SRD 375 per maand aan koopkrachtversterking ontvangen. Dit bedrag is in augustus verhoogd naar SRD 500. De extra kosten die aan gepensioneerden zijn betaald vanaf oktober 2016 tot en met september 2017 is SRD 30 miljoen op basis van SRD 100 per maand.De koopkrachtversterking met terugwerkende kracht van SRD 100 over tien maanden in de periode december 2015 tot en met september 2016 is SRD 15 miljoen. Het gaat om een totaal bedrag van SRD 45 miljoen. Bij een uitkering van SRD 375 per maand aan gepensioneerden uit overheidsdienst zal dat per maand SRD 9.3 miljoen zijn. De uitkering van de koopkrachtversterking op basis van SRD 500 voor gepensioneerden zal SRD 12,5 miljoen bedragen."De verbetering van staatsfinanciën over dit jaar heeft zich continu vertaald naar lotsverbetering van de ambtenaren en ook de gepensioneerden. Maar ik benadruk weer dat verbetering stap voor stap gaat. De regering is gecommitteerd aan lotsverbetering van de ambtenaren en gepensioneerden maar kan geen ijzer met handen breken," stelt de bewindsman.