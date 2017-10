De BBGO-voorzitter zegt dat het bestuur niet is blijven zitten in afwachting op een antwoord van de Financiën minister. De organisatie heeft twee brieven geschreven aan president Desi Bouterse. "De eerste brief was een reminder om ontvangen te worden voor een gesprek. En in die tweede brief hebben we de president aangegeven dat we een algemene ledenvergadering gaan houden en wat de agenda is. We hebben gevraagd aan de president of hij ons vóór die datum zou kunnen doorgeven, wanneer dan die uitbetaling zou plaatsvinden van die koopkrachtversterking" zegt Wouden. Ze merkt op dat er ook vanuit de president geen antwoord is gekomen.Wouden geeft aan dat het gaat om de koopkrachtversterking van SRD 375 die verhoogd is naar SRD 500 waarvoor ambtenaren in aanmerking komen. "Als de minister vindt dat er december uitbetaald gaat worden of anders, dan dient hij het aan ons te zeggen. Want we hebben afspraken gemaakt en we kunnen het dan voorhouden aan de leden en daarover praten. We weten niets, aan ons is niets medegedeeld," zegt Wouden.De BBGO-trekker is blij met de ondersteuning toegezegd door de Confederatie van Organisaties voor Landsdienaren (COL). Deze vakcentrale heeft de leden opgeroepen om fysiek hun ondersteuning te geven. Wouden geeft aan dat alles wat de BBGO bereikt in het voordeel is van alle ambtenaren die in actieve dienst zijn. Ze geeft als voorbeeld de ondertekening van het 'Welvaartsvast pensioen' in 2015.Wouden zegt dat de organisatie nu 2500 leden heeft, "maar er zijn 23.500 gepensioneerde ambtenaren". Ze hoopt dat zoveel mogelijk gepensioneerden zich gaan registreren als lid van de organisatie. "Wat de BBGO bereikt, is voor alle ambtenaren, niet alleen de leden. We vinden het erg dat anderen aan de zijlijn blijven staan en meegenieten van de successen. Kom, laat je zien en laat je horen". Ook stelt ze dat de organisatie ver af wil blijven van partijpolitieke zaken.Raoul Lith