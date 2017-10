De discussie over Ouderenzorg was vurig. (Foto's: René Gompers)





De bijeenkomst in het Lalla Rookhgebouw is klein, maar de discussie over Ouderenzorg in Suriname is vurig. Inleiders Ernesto Jabini, directeur van Huize Ashiana en Sekhar Bissessur, voorzitter van de Nederlandse Hindoe Ouderenbond (Nehob) hebben dinsdag een beeld geschetst van hoe hun organisaties de ouderzorg aanpakken.Huize Ashiana is een door de overheid gesubsidieerd opvang- en wooncentrum voor ouderen. Nehob is één van de 20 ouderenbonden die in Nederland opereren. Nehob valt onder NOOM, een netwerk van bonden die opkomen voor de rechten van seniore migranten. Nehob is in 2002 opgericht, is ondertussen politiek actief en heeft in de twee recente verkiezingen 2 om 5 zetels gehaald.Het nieuw beleid bij Ashiana onder leiding van Jabini werpt letterlijk al vruchten af. De afgelopen maanden eten de 265 bewoners groenten uit eigen tuin. De bezigheden van de bewoners zijn uitgebreid, personeel wordt opgeleid, er is een spoedkamer opgezet en het tehuis wordt verfraaid. Er zijn plannen om de opslagcapaciteit van het lijkenhuis te vergroten van 3 naar 12. Ashiana heeft aan het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting geadviseerd om niet uit te breiden, maar om afdelingen in verschillende districten op te zetten. De aanwezigen, die zelf ook direct met Ouderenzorg te maken hebben, geven aan dat de zorg niet zo problematisch hoeft te zijn als de overheid flexibeler was met subsidies verlenen aan de particuliere instellingen. De instellingen moeten het doen met de weinige beschikbare middelen.Bissessur zegt dat er ook een politieke wil moet zijn om Ouderenzorg serieus te nemen. In Nederland wordt er miljoenen in de zorg gestopt. “De aandacht voor de baby, de volwassene en de oudere zijn even belangrijk,” onderstreept hij. “Nu wil de overheid minder stoppen in de zorg, omdat het zwaar op het budget drukt. Maar daar is er ook aan een oplossing gedacht. De zorg verandert, ouderen worden zelfredzamer gemaakt. De verschillende bonden zorgen ervoor dat de zorg hoog op de agenda blijft, de leden voorgelicht worden en dat de belangen daadwerkelijk worden behartigd. Er is daar een ander bewustzijn. Ouderdomsproblemen zijn in elk land hetzelfde, het verschil zit in de voorziening van faciliteiten.”Jabini ziet een Ouderenbond wel zitten. “Een goed idee. We hebben wel een bond voor gepensioneerden, maar het zou goed zijn om één te hebben voor ouderen. Die zou een goede samenwerking kunnen hebben met de overheid, omdat hij dan het aanspreekpunt van de ouderen wordt. Door de communicatielijn die ontstaat, kunnen ze dan ook zelf hun ideeën en plannen voorleggen aan het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting.” Jabini geeft mee dat de samenleving, in het bijzonder jongeren, bewuster moeten worden gemaakt over het ouder worden. Velen ‘dumpen’ de ouders in een tehuis en bezoeken ze vaak niet. “Je wordt ook oud en kan in hetzelfde probleem belanden. We moeten nu al gaan nadenken over hoe we onze ouwe dag willen inrichten.”René Gompers